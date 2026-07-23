«Народная Команда» объявила о переходе экс-защитника сборной России

Экс-защитник сборной России и «Ахмата» Семенов – новый игрок «Народной Команды»
«Народная Команда» объявила о переходе Андрея Семенова, выступавшего за Lit Energy, Fight Nights и Rocket Team.
37-летний футболист провел 15 игр в турнирах WINLINE МФЛ, забил два гола.
На профессиональном уровне он выступал за «Ахмат», «Амкар» и другие клубы.
На счету Семенова 27 матчей за сборную России, он был в заявке национальной команды на двух ЧМ и сыграл на Евро-2020.
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