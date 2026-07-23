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Экс-защитник сборной России и «Ахмата» Семенов – новый игрок «Народной Команды»

Sports.ru

«Народная Команда» объявила о переходе Андрея Семенова, выступавшего за Lit Energy, Fight Nights и Rocket Team.

«Народная Команда» объявила о переходе экс-защитника сборной России
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37-летний футболист провел 15 игр в турнирах WINLINE МФЛ, забил два гола.

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На профессиональном уровне он выступал за «Ахмат», «Амкар» и другие клубы.

На счету Семенова 27 матчей за сборную России, он был в заявке национальной команды на двух ЧМ и сыграл на Евро-2020.

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