«Народная Команда» объявила о переходе экс-защитника сборной России

«Народная Команда» объявила о переходе Андрея Семенова, выступавшего за Lit Energy, Fight Nights и Rocket Team.

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37-летний футболист провел 15 игр в турнирах WINLINE МФЛ, забил два гола.

На профессиональном уровне он выступал за «Ахмат», «Амкар» и другие клубы.

На счету Семенова 27 матчей за сборную России, он был в заявке национальной команды на двух ЧМ и сыграл на Евро-2020.