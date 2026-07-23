Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о жизни в Чечне

Вингер «Крыльев Советов» Иван Олейников рассказал о жизни в Чечне.

© Sports.ru

С 2022 по 2024 год футболист выступал за грозненский «Ахмат».

– Как вышло, что твой отец родился в Грозном?

– Бабушку и дедушку отца направили работать в Чечню – они были преподавателями. Там же познакомились и папины родители, врачи. Родители отца потом переехали в Подмосковье. А он летом много лет приезжал на каникулы в Грозный. Помнит еще советский Грозный и отмечает, как он сильно изменился.

– Как тебе там жилось?

– Комфортно. В плане футбола там все, что нужно. Ничто не отвлекает – концентрируешься на тренировках, и все. У меня и девушка – с этого лета жена – всего пару раз туда прилетала.

– Поначалу жить в такой среде футболисту полезно. Вдолгую это трудно?

– На второй год, конечно, тяжелее стало. Зато спал там хорошо: воздух чистейший. Разве что летом жарко, под 40 градусов. Когда переходил в «Ахмат», привез туда награду лучшему игроку Второй лиги. От жары буквы слезли, и теперь непонятно, за что этот приз.

– Какие контрасты ощутил?

– Только запрет шорт. Купил штаны изо льна – потоньше и полегче. Такая в Чечне культура, относился к ней спокойно, с уважением, – сказал Олейников.