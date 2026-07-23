«Курам на смех». Александр Медведев отреагировал на протест «Спартака» по матчу Суперкубка
Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о протесте московского «Спартака» с требованием переиграть матч OLIMPBET Суперкубка России. Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу со счётом 1:1 (4:2 пен.). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).
— Как вы относитесь к требованию «Спартака» переиграть матч за Суперкубок России?
— Курам на смех, — приводит слова Медведева Odds.ru.
«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1, 4:3 пен.
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