$78.4889.6

«Арсенал» объявил о трансфере Христоса Дзолиса из «Брюгге»

Чемпионат.comиещё 1

Английский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о переходе греческого полузащитника Христоса Дзолиса из бельгийского «Брюгге».

«Арсенал» объявил о трансфере игрока из «Брюгге»
© Чемпионат

«Рады объявить о подписании долгосрочного контракта с Христосом Дзолисом. 24-летний нападающий переходит к нам из «Брюгге», где он провёл 108 матчей во всех соревнованиях, забив 43 гола и отдав 45 результативных передач за бельгийскую команду», — написано в сообщении лондонского клуба.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. В 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Ковентри Сити» 21 августа.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости