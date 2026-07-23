«Зенит» официально представил двух новичков

Футбольный клуб «Зенит» официально представил защитника Кевина Андраде и нападающего Фелипе Аугусто, передает корреспондент «Матч ТВ».

© Матч ТВ

Презентация игроков прошла в четверг в фирменном клубном магазине «Зенит Арена» на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге. По традиции футболисты сами нанесли свои фамилии и игровые номера на форму. Кевин Андраде выступает под 25‑м номером, Фелипе Аугусто — под 9‑м.

Андраде и Фелипе Аугусто перешли в «Зенит» летом из «Балтики» и «Трабзонспора» соответственно. Оба сыграли за в матче за Суперкубок со «Спартаком» и стали обладателями трофея.

© Матч ТВ

«Зенит» является действующим чемпионом России.

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