«Зенит» официально представил двух новичков

Футбольный клуб «Зенит» официально представил защитника Кевина Андраде и нападающего Фелипе Аугусто, передает корреспондент «Матч ТВ».
Презентация игроков прошла в четверг в фирменном клубном магазине «Зенит Арена» на Невском проспекте в Санкт‑Петербурге. По традиции футболисты сами нанесли свои фамилии и игровые номера на форму. Кевин Андраде выступает под 25‑м номером, Фелипе Аугусто — под 9‑м.
Андраде и Фелипе Аугусто перешли в «Зенит» летом из «Балтики» и «Трабзонспора» соответственно. Оба сыграли за в матче за Суперкубок со «Спартаком» и стали обладателями трофея.
«Зенит» является действующим чемпионом России.
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