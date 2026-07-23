Главный тренер «Енисея» не впечатлен наставником «Спартака»

Ташуев о Карседо: «Восхищаться тут нечем, обыкновенная тренерская работа. В «Спартаке» благодатная почва – он смог ей воспользоваться, а условный Абаскаль нет»
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что не увидел выдающейся работы Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».
Карседо возглавил «Спартак» в январе. В минувшем сезоне красно-белые выиграли FONBET Кубок России.
– Многие эксперты и болельщики крайне положительно оценивают работу Карседо в «Спартаке». Разделяете ли вы эту точку зрения? Какое у вас мнение по работе испанца?
– Обыкновенная работа тренерского штаба. У «Спартака» хороший подбор футболистов. То, что он использует футболистов на разных позициях и наделяет их разными функциями на поле – это далеко не он первый придумал, это ничего особенного. Поэтому тут нечем восхищаться. Но команда сейчас показывает неплохую игру – это правда так.
Возможности у Спартака серьезные. Карседо попал в хорошую атмосферу, у него благодатная почва для работы. Дай бог, чтобы он этим воспользовался.
– В последние годы многие эксперты отмечали, что в РПЛ приезжают средние иностранные тренеры. Таких, как Карседо, хотелось бы побольше?
– К нам приезжают обыкновенные тренеры. Нет ничего особенного ни в Карседо, ни в Петрове, ни в Сидорове. Если ты работаешь на каком‑то высоком уровне, то примерно все одинаковые. Плюс‑минус. Конечно, стилистика разная может быть, но не уровень. Есть нюансы, нюансы – это мастерство специалиста. Потом еще влияет то, где ты работаешь, с какими людьми. Слагаемых успеха очень много. Нет какого‑то одного.
Поэтому не стоит говорить, что приехал какой‑то великий специалист. Приехал нормальный специалист, который пользуется тем, что у него благодатная почва. Условный Абаскаль этим воспользоваться не смог, а Карседо смог. По крайней мере пока. Поэтому нет такого, что кто‑то средний, а кто‑то нет.
Вот я приехал в Красноярск. Есть ребята, звезд никаких нет. Но мы сумели пятое место занять. О чем это говорит? О том, что мы правильно сработали. Но завтра уже может быть другая ситуация, потому что что‑то немножко изменилось. Опять же, это все зависит от того, как клуб свою политику выстраивает, – сказал Ташуев.
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