Вендел о паспорте РФ: «Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола. Такие решения принимаются не в одиночку»
Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.
– Думал о получении российского паспорта?
– Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения принимаются не в одиночку – вопрос, который нужно обсуждать.
Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным. Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола, – сказал Вендел.
Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В ноябре 2025 года игрок и клуб продлили контракт до конца сезона-2028/29.
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