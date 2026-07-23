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Вендел о паспорте РФ: «Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола. Такие решения принимаются не в одиночку»

Sports.ru

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

Вендел ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства
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– Думал о получении российского паспорта?

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– Важно понять, имею ли я право на это. Такие решения принимаются не в одиночку – вопрос, который нужно обсуждать.

Я считаю, что желание получить паспорт должно быть взаимным. Нужно понять, будет ли это хорошо и для меня, и для российского футбола, – сказал Вендел.

Бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В ноябре 2025 года игрок и клуб продлили контракт до конца сезона-2028/29.

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