Матч «Зенита» и «Спартака» сравнили с финалом Кубка Турции

Аугусто сравнил матч «Зенита» и «Спартака» с финалом Кубка Турции
Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от атмосферы на матче со «Спартаком» в рамках OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 4:2 — пен.). Он сравнил атмосферу на матче москвичей и петербуржцев с антуражем лучших футбольных игр Турции, где он выступал ранее.
«Я успел прочувствовать атмосферу соперничества со «Спартаком». В начале матча, когда я был на скамейке, понял всё по отношению болельщиков. Затем по накалу страстей на поле я понял, насколько это важно для самих игроков. Сравнить этот матч могу с финалом Кубка Турции, в котором я принимал участие в прошлом году. Там так же искры летели, и атмосфера была очень похожей», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
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