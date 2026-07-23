Масалитин назвал фаворитов в гонке за «Золотой мяч»

Легенда ЦСКА Масалитин назвал Кейна и Мбаппе фаворитами в гонке за "Золотой мяч"
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года есть два явных претендента.
По его словам, ими являются нападающий Харри Кейн из мюнхенской «Баварии» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала».
«Думаю, что в лидерах может быть Харри Кейн, он на первом месте в списке бомбардиров за календарный год, хорошо проявил себя и в «Баварии», и на чемпионате мира. Есть Мбаппе, он стал лучшим бомбардиров в «Реале», на чемпионате мира вел за собой всю эту россыпь звезд, но результата у французов вообще нет», — заявил Масалитин.
В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия переиграла Францию, встреча завершилась со счетом 6:4.
Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. При этом Гарри Кейн провел весь матч на скамейке запасных, а Беллингем появился на поле только с замены на 80-й минуте. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Также капитан сборной Франции записал на свой счет голевую передачу на Барколя.
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