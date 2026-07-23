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КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения

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КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения

«Спартак» получил ответ на требование переиграть матч за Суперкубок
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«Отказать в удовлетворении протеста АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» на результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года. – Результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе», — написано в заявлении.
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