«Спартак» получил ответ на требование переиграть матч за Суперкубок

КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения
КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения
«Отказать в удовлетворении протеста АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» на результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года. – Результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе», — написано в заявлении.
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