Футболист умер во время матча в России

Вратарь футбольной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров умер во время матча во Владимире. Об этом сообщается на странице Владимирской городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала во «ВКонтакте».

Спортсмену было 46 лет. По информации «Российской газеты», Майорову стало внезапно плохо во время матча. На поле были вызваны врачи, однако они не смогли спасти его.

В федерации футбола выразили соболезнования родственникам Майорова. «Он был для нас не просто вратарем, но и настоящим другом, надежным товарищем и Большим Братом», — отметили его одноклубники.

Майоров начал карьеру в 1990-е. Он стал победителем городских турниров и кубков.