Соболева оштрафовали по итогам матча за Суперкубок России

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей по итогам матча за OLIMPBET Суперкубок России против московского «Спартака», сообщается на сайте РФС.

Встреча прошла 18 июля в Нижнем Новгороде и завершилась победой «Зенита» в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:2). В компенсированное ко второму тайму время Соболев реализовал пенальти, после чего отпраздновал гол напротив трибуны с болельщиками «Спартака».