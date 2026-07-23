Полузащитник перешел из «Челси» в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» арендовала полузащитника Алехандро Гарначо у лондонского «Челси», сообщается на сайте бирмингемского клуба.

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Соглашение с 22‑летним футболистом рассчитано на один сезон. Как сообщает «Челси», в договор включена обязательная опция выкупа контракта Гарначо при соблюдении определенных условий. Ранее СМИ сообщали, что «синие» хотят выручить за аргентинца около 50 миллионов евро.

— Мы в восторге от Алехандро. Он очень талантливый молодой футболист и продемонстрировал желание помочь нашему проекту, — сказал главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Челси» приобрел Гарначо у «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года за 46,2 млн евро. За лондонцев аргентинец провел 43 матча, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.