Полузащитник перешел из «Челси» в «Астон Виллу»

Гарначо перешел из «Челси» в «Астон Виллу» на правах аренды
«Астон Вилла» арендовала полузащитника Алехандро Гарначо у лондонского «Челси», сообщается на сайте бирмингемского клуба.
Соглашение с 22‑летним футболистом рассчитано на один сезон. Как сообщает «Челси», в договор включена обязательная опция выкупа контракта Гарначо при соблюдении определенных условий. Ранее СМИ сообщали, что «синие» хотят выручить за аргентинца около 50 миллионов евро.
— Мы в восторге от Алехандро. Он очень талантливый молодой футболист и продемонстрировал желание помочь нашему проекту, — сказал главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
«Челси» приобрел Гарначо у «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года за 46,2 млн евро. За лондонцев аргентинец провел 43 матча, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.
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