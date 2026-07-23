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Григорьянц о штрафе Соболеву: «КДК признал действия Александра провокационными, создавшими угрозу нарушений общественного порядка. 30 тысяч рублей – максимальный штраф по регламенту»

Sports.ru

Председатель КДК Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета оштрафовать нападающего «Зенита» Александра Соболева за поведение в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 пен).

Председатель КДК прокомментировал штраф Соболева
© Sports.ru
«Рассмотрели инцидент на 98-й минуте. После празднования Соболева у трибуны, где располагались болельщики «Спартака», на поле бросили бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча. КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе. Принято решение оштрафовать Соболева на 30 тысяч рублей. Данный штраф – максимальный в соответствии с регламентом», – сказал Григорьянц.
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