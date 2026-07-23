Мостовой высказался о перспективах "Спартака" в новом сезоне

Мостовой рассказал, на каком месте обязан быть "Спартак" в новом сезоне РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о перспективах клуба в новом сезоне РПЛ.
Александр Мостовой считает, что "Спартак" может выиграть РПЛ в предстоящем сезоне.
"Спартак" в любом случае обязан быть минимум в тройке. Они так обычно заканчивают первую часть, а весной начинаются проблемы. На данный момент кажется, что у них все хорошо. "Спартак" выиграл Кубок и отлично проявил себя в последнем матче с "Зенитом". Рановато говорить, что у них большие шансы на первое место, но это возможно", - сказал Мостовой Sport24.
По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 матчах. В конце мая красно-белые выиграли Кубок России, победив "Краснодар" в финале (1:1, 4:3 - пенальти).
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