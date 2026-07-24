«Челси» покупает защитника из «Кристал Пэлас»

«Челси» договорился о трансфере центрального защитника «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа.

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Сумма трансфера 26-летнего футболиста сборной Франции составит около 52 миллионов фунтов.

Игрок сегодня пройдет медицинское обследование для «Челси», после чего подпишет с клубом контракт на шесть лет.

В прошлом сезоне Лакруа провел 35 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 передачи.

В 2024 году «Кристал Пэлас» купил Лакруа за 18 миллионов евро у «Вольфсбурга».