«Челси» покупает защитника из «Кристал Пэлас»

«Челси» за 52 млн фунтов покупает Лакруа из «Кристал Пэлас». Защитник сегодня пройдет медосмотр
«Челси» договорился о трансфере центрального защитника «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа.
Сумма трансфера 26-летнего футболиста сборной Франции составит около 52 миллионов фунтов.
Игрок сегодня пройдет медицинское обследование для «Челси», после чего подпишет с клубом контракт на шесть лет.
В прошлом сезоне Лакруа провел 35 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 передачи.
В 2024 году «Кристал Пэлас» купил Лакруа за 18 миллионов евро у «Вольфсбурга».
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