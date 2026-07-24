В "Динамо" рассказали о состоянии здоровья травмированного игрока

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал о состоянии здоровья Милана Майсторовича.

По словам Шварца, Майсторович начал работать с командой.

- На этой неделе он начал работать вместе с командой. Частично у него была индивидуальная нагрузка. Вчера он полностью провёл тренировку с командой. По поводу основного состава на завтра — посмотрим, - цитирует Шварца "Матч ТВ".

Милан Майсторович получил травму в начале прошлого сезона. Напомним, что защитник выступает за столичный клуб с февраля 2023 года, всего он провел за "Динамо" 25 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 21-летнего серба с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Завтра, 25 июля, команда Сандро Шварца сыграет на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.