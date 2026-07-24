Тренер киевского «Динамо» отреагировал на российский флаг на матче в Европе

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк назвал провокацией появление российского флага на матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОК.

«Наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение», — заявил Костюк.

Встреча прошла 23 июля в польском Люблине и завершилась победой ПАОКа со счетом 3:2.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.