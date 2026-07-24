«Челси» претендует на участника ЧМ‑2026 Алайбеговича — СМИ
Лондонский «Челси» и несколько итальянских клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной Боснии и Герцеговины по футболу и немецкого «Байера» Керима Алайбеговича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
По информации источника, «Байер» уже отклонил предложение итальянской «Аталанты» по трансферу 18‑летнего боснийца. Заинтересованы также «Наполи» и «Ювентус». Контракт Алайбеговича с «Байером» рассчитан до июня 2031‑го, но ожидается, что футболист покинет команду нынешним летом.
В сезое‑2025/26 Алайбегович выступал за австрийский «Зальцбург», провел 44 игры, забил 13 голов и отдал четыре передачи. По ходу сезона «Байер» выкупил контракт боснийца.
На чемпионате мира‑2026 Алайбегович сыграл четыре матча и забил один гол.
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