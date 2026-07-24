С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новичков

РФС снял с "Крыльев Советов" запрет на регистрацию новичков
"Крылья Советов" получили разрешение на регистрацию новых футболистов.
- Удовлетворить заявление АО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК "Зенит" vs. ПФК "Крылья Советов", - говорится в официальном заявлении РФС.
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Напомним, что ранее самарским "Крыльям Советов" было запрещено регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед петербургским "Зенитом" по трансферу нападающего Ивана Сергеева, который на данный момент является игроком московского "Динамо".
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Булатова сыграет на выезде со столичным "Динамо" - встреча состоится в субботу, 25 июля.
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