Мостовой ответил, верит ли, что Дзюба может вернуться в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что нападающий Артем Дзюба уже вряд ли вернется в стан «красно‑белых».

© ФК «Акрон»

В мае 37‑летний Дзюба стал свободным агентом, последние два сезона футболист играл за «Акрон».

Дзюба — воспитанник академии «Спартака», дебютировал за основную команду в 2006 году. В составе «красно‑белых» трижды завоевал серебро РПЛ. Позже выступал за «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон». В составе петербургского клуба стал четырехкратным чемпионом России.

— Верите, что Дзюба еще может оказаться в «Спартаке»?

— Нет, уже нет.

— Он будет заканчивать карьеру?

— Это уже его дело. Сейчас хорошее время, можно продолжать играть хоть до сорока лет, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Спартак» в первом туре дома сыграет с «Родиной» 25 июля. В прямом эфире встречу покажет телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru, начало — в 20:40 мск.