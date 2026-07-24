Радимов о форварде для «Спартака»: «Подошел бы Соболев, но его вряд ли в Москву пустят после Суперкубка»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался касательно кандидатуры нападающего для «Спартака».
«Спартаку» впереди нужен тот, кто забивает, кто является наконечником атак. Потому что абсолютно никакой гарантии в случае с Угальде нет. Со вторым нападающим – то же самое. Они могут надолго пропадать и не забивать, а форвард должен быть человеком, который будет регулярно отличаться. Как Кейн, Холанд, Мбаппе или Месси, который тащил сборную, когда у команды не получалось. Как Лаутаро Мартинес. Как Мерино у испанцев. В РПЛ из таких – только Кордоба, но он уже как-то пытался договориться со «Спартаком», и ничего не получилось. Как ни странно, подошел бы еще Соболев, но его, думаю, теперь вряд ли даже в Москву пустят после Суперкубка», – сказал Владислав Радимов с улыбкой.
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