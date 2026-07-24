Игрок «Ботафого» публично призвал не продавать его в Россию

Бразильский полузащитник «Ботафого» Данило, интерес к которому приписывают санкт-петербургскому «Зениту», публично призвал свой клуб не принимать предложения из России. Об этом игрок написал после выхода на поле в перенесённом матче бразильской Серии А с «Виторией» (0:0).

«Рад вернуться. Я уважал решение «Ботафого» не продавать меня в другой клуб в Бразилии. Надеюсь, «Ботафого» теперь будет уважать моё решение не ехать в Россию в данный момент», — написал Данило в соцсети, прикрепив фотографию с матча.

Ранее сообщалось, что в трансфере Данило заинтересован бразильский «Палмейрас». Переход не состоится, поскольку регламент Серии А запрещает переходы игроков внутри лиги, если они провели больше 12 матчей в текущем сезоне, а игра с «Виторией» стала для опорника 13-й.