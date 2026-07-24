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«Зенит» продлил контракт с воспитанником клуба Бардачевым

Матч ТВ

Футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Бардачевым.

«Зенит» продлил контракт с воспитанником клуба
© ФК «Зенит»

Новое соглашение с 20‑летним футболистом действует до конца сезона‑2030/31.

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— Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Матвея Бардачева с новым соглашением и желает удачи на футбольном поле! — говорится в тексте заявления клубной пресс‑службы.

Бардачев является воспитанником «Зенита». В сезоне‑2025/26 он выступал на правах аренды в составе «Урала» и в 22 матчах в Пари Первой лиги забил четыре гола.

Прямую трансляцию матча 1‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Акрон» — «Зенит» смотрите 25 июля с 16:10 (мск) на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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