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Шмаров назвал главного соперника "Зенита" в борьбе за чемпионство

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Бывший форвард "Спартака" Валерий Шмаров считает, что именно красно-белые способны навязать действующему чемпиону основную борьбу за золото РПЛ.

Шмаров назвал главного соперника "Зенита"
© Global Look Press

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Шмаров поделился ожиданиями от сезона-2026/27 в Российской Премьер-Лиге.

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"Спартак" будет главным конкурентом "Зенита" в борьбе за победу в РПЛ. ЦСКА сейчас в разобранном состоянии. Команда неубедительно выглядела в межсезонье, и непонятно, чего ждать от нового главного тренера. "Краснодар" ждут проблемы в начале сезона. "Локомотив" укомплектован не на сто процентов. Остается "Спартак". Но надо обязательно приобрести нападающего", — заявил Шмаров.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между ЦСКА и "Балтикой".

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