В «Крыльях Советов» объяснили, почему не подписали нападающего

В «Крыльях Советов» рассказали, почему не подписали нападающего
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов ответил на вопрос, почему клуб не подписал центрального нападающего в это межсезонье. По словам специалиста, это дефицитная позиция, игрока которой трудно найти.
– С чем связано то, что за полтора месяца «Крылья» не подписали нападающего?
– Российские игроки стоят очень дорого, а иностранцев привезти тяжело, не все едут. Очень скудный рынок. Мне кажется, с этой проблемой сталкивается большинство клубов РПЛ.
– У вас есть уверенность, что до конца трансферного окна нападающий появится?
– 100-процентной уверенности нет, но у меня есть уверенность, что «Крылья» будут командой, которая всех покусает. Может быть, кого-то недоберём, но внутри ресурсы мы найдём, — приводит слова Булатова Sports.ru.
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