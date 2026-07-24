В «Крыльях Советов» объяснили, почему не подписали нападающего

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов ответил на вопрос, почему клуб не подписал центрального нападающего в это межсезонье. По словам специалиста, это дефицитная позиция, игрока которой трудно найти.

– С чем связано то, что за полтора месяца «Крылья» не подписали нападающего?

– Российские игроки стоят очень дорого, а иностранцев привезти тяжело, не все едут. Очень скудный рынок. Мне кажется, с этой проблемой сталкивается большинство клубов РПЛ.

– У вас есть уверенность, что до конца трансферного окна нападающий появится?

– 100-процентной уверенности нет, но у меня есть уверенность, что «Крылья» будут командой, которая всех покусает. Может быть, кого-то недоберём, но внутри ресурсы мы найдём, — приводит слова Булатова Sports.ru.