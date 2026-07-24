Гендиректор «Балтики» допустил уход двух игроков

Гендиректор «Балтики» Измайлов допустил уход Бориско и Хиля в летнее трансферное окно
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов допустил, что вратарь Максим Бориско и нападающий Брайан Хиль могут покинуть калининградскую команду в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны ЦСКА.
«Допускаю. Всё возможно. Трансферное окно очень длинное. Впереди почти два месяца трансферного окна, поэтому допускаю», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги — 2026/2027 начнётся для «Балтики» сегодня, 24 июля. Калининградцы сыграют в первом матче чемпионата России на выезде с московским ЦСКА.
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