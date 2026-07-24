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Дани Алвес: «В «Барсе» я делал на поле гораздо меньше, чем в «Севилье», а результат был лучше. Я даже не потел, а мы выигрывали 5:0»

Sports.ru

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что в «Севилье» уставал сильнее, чем в каталонском клубе.

Экс-защитник «Барселоны» рассказал, что в «Севилье» уставал сильнее
© Sports.ru
«Когда я перешел в «Барселону» из «Севильи», меня научили: у каждого есть своя зона ответственности, ты должен защищать свою зону и не выходить за ее пределы, потому что остальные тоже выполняют свою работу. Поэтому мне приходилось делать гораздо меньше, чем в «Севилье», а результат был намного лучше. Я даже не потел. Уходил с поля и думал: «Мы вообще сегодня играли в футбол?» А мы при этом выигрывали 5:0. Расскажу одну деталь. Обычно, если футболисты играют в воскресенье, то в понедельник они не тренируются. Они отдыхают, ходят на массаж и проходят восстановительные процедуры. А я тренировался, потому что для меня это был отдых. Пеп говорил: «Этот парень немного сумасшедший», но принимал это. Я отвечал: «В воскресенье я практически ничего не сделал, значит, в понедельник должен хоть что-то сделать». И тренировался вместе с теми, кто не играл. Пеп учил нас тому, что твоего участка работы достаточно, твоей задачи достаточно. Не пытайся выполнять работу другого», – сказал Алвес в интервью Cash Luna.
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