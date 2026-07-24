Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о мнении, что он мог бы выступать в европейском топ-клубе.

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– Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» в 2023-м сказал: «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Что можешь ответить?

– В футболе возможно все. Может быть, играл бы в «Реале», а может, в «Барселоне». Никто этого не знает. Как я уже говорил, многое в жизни зависит от судьбы. Предпочитаю продолжать спокойно работать и не загадывать наперед. Сейчас я счастлив в «Зените», мне здесь хорошо, я хочу выиграть с этим клубом еще много титулов. Все мои мысли сейчас связаны именно с «Зенитом».

– Осталось ли чувство сожаления из-за того, что прошлым летом не состоялся переход в другой клуб?

– Нет. Это уже в прошлом, – сказал Вендел.