«Нижний Новгород» сообщил о переходе игрока «Крыльев Советов»

«Нижний Новгород» объявил о подписании полузащитника Ивана Бобра. Футболист прибыл из «Крыльев Советов» и подписал трёхлетний контракт с нижегородским клубом.

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За основную команду «Крыльев Советов» он провел 18 матчей, сыграв 2540 минут. За молодёжный состав самарцев футболист сыграл 23 матча, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Также Бобер выступал за дубль клуба и участвовал в матчах Кубка России.

Полузащитник является сыном Антона Бобра, бывшего игрока «Крыльев Советов», который провел за клуб 300 матчей. Летом 2025 года в прессе обсуждалась возможная аренда Бобра и интерес к нему со стороны клубов Первой лиги.

В прошедшем сезоне «Нижний Новгород» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Крылья Советов» завершили чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице.