Три футболиста пропустят первый тур РПЛ

Три футболиста не сыграют в первом туре чемпионата России из-за дисквалификаций.

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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что защитник "Спартака" Кристофер Ву, защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков и нападающий "Родины" Артур Гарибян пропустят первый тур чемпионата России из-за дисквалификаций, полученных в прошлом сезоне.

Напомним, что в первом туре чемпионата страны московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграет со столичной "Родиной", которая впервые в своей истории вышла в элитный футбольный дивизион России. Ростовчане сыграют на выезде с "Оренбургом".