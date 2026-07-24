Неймар ответил на критику за участие в покерном турнире в день матча «Сантоса» в Кубке Судамерикана.

Форвард бразильского клуба записал видеообращение из тренажерного зала. Игрок объяснил, что полностью следовал графику, составленному тренерским штабом, а его отсутствие на матче в Венесуэле было заранее предусмотрено в рамках программы подготовки.

«Я как раз готовился ко второй тренировке и вспомнил, что в мой выходной многие начали обсуждать то, что я пошел играть в покер. Я потренировался утром, не поехал на матч, а затем снова вернулся к тренировкам. У меня был выходной. Но люди все равно продолжают обсуждать. В общем, я готовлюсь к тренировке. Мне можно тренироваться или меня и за это будут критиковать? Займитесь своей собственной жизнью», – сказал Неймар, а в конце видео ударил по камере.

«Сантос» без Неймара обыграл венесуэльский УСВ со счетом 4:1.