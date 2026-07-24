Новый тренер сборной Германии Юрген Клопп обратился к немецким журналистам, припомнив им критику в адрес бывший наставником национальной команды Германии.

«Я делаю эту работу не для себя. Я делаю её для вас. Я берусь за эту работу, несмотря на то, что видел, как вы обращались с Юлианом Нагельсманом. Я берусь за неё, несмотря на то, как вы обращались с Томасом Тухелем», — цитирует Клоппа журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности. Ранее СМИ связывали Клоппа с мадридским «Реалом».