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Газинский назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ: нет смысла короновать "Зенит"

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Экс-игрок сборной России Юрий Газинский назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ.

Экс-игрок сборной России назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ
© ФК "Зенит"

По словам Газинского, "Зенит" и "Краснодар" - фавориты чемпионской гонки в РПЛ.

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- Нет смысла короновать "Зенит" раньше времени. Это сильная команда, но остальные пять топ-клубов тоже будут бороться за победу в РПЛ. "Зенит" и "Краснодар" — фавориты чемпионской гонки РПЛ, но остальных не надо списывать со счетов, - приводит слова Газинского Metaratings.

По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России, а "Локомотив" - бронзовые.

В первом туре чемпионата страны команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", а подопечные Мурада Мусаева проведут выездную встречу с казанским "Рубином".

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