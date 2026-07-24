Экс-игрок сборной России назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ

Газинский назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ: нет смысла короновать "Зенит"
Экс-игрок сборной России Юрий Газинский назвал фаворитов чемпионской гонки в РПЛ.
По словам Газинского, "Зенит" и "Краснодар" - фавориты чемпионской гонки в РПЛ.
- Нет смысла короновать "Зенит" раньше времени. Это сильная команда, но остальные пять топ-клубов тоже будут бороться за победу в РПЛ. "Зенит" и "Краснодар" — фавориты чемпионской гонки РПЛ, но остальных не надо списывать со счетов, - приводит слова Газинского Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России, а "Локомотив" - бронзовые.
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