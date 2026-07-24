Черчесов высказался перед матчем с «Локомотивом»

Черчесов — перед матчем с «Локомотивом»: «Понятно, что после ухода такого игрока, как Воробьев», у них будут перестановки»
Главный тренер «Ахмат» Станислав Черчесов перед матчем с «Локомотивом» заявил, что точно не может сказать, какие перестановки проведет тренерский штаб соперника, но уход в «Краснодар» форварда Дмитрия Воробьева свою роль в этом сыграет.
В первом туре нового сезона Альфа‑Банк РПЛ грозненцы в Москве сыграют с «Локомотивом» 26 июля.
В июле 28‑летний Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар». В прошлом сезоне форвард забил 12 мячей в 34 матчах чемпионата и Кубка России.
— Довольны проделанной работой на сборах? Насколько за это время удалось подвести новичков к общему знаменателю?
— Мы провели первый сбор в Новогорске, как и планировали, потом два других — в Сербии, потому что там были спарринг‑партнеры: сербские и боснийские команды. Всё, что планировали, всё сделали. Погода, кстати, была такая же жаркая, поле хорошее.
Избежали травм, только Сидибе ненадолго выбыл. Все футболисты сыграли определенное количество минут в каждом матче: кто‑то больше, кто‑то меньше. Сейчас внимательно смотрим, доводим до определенных кондиций.
— Игроки национальных сборных приехали на сборы позже остальных. В каком они состоянии?
— Я им дал отдохнуть. Хотим мы того или нет, физиология есть физиология. Они приехали в хорошем состоянии и настроении, провели хорошую работу.
— Насколько может измениться линия атаки вашего ближайшего соперника «Локомотива» после недавнего перехода Воробьева в «Краснодар»?
— Раз там знали, что он покинет команду, значит, клуб какие‑то вещи предпринимал, чтобы его заменить. Нам надо думать о себе, а не о них. Во время сборов они играли со «Спартаком», ЦСКА, «Рубином». Естественно, у нас есть определенная информация.
Понятно, что после ухода такого игрока какие‑то перестановки будут. Какие — мы точно знать не можем, это знает только мой коллега (главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. — Прим. «Матч ТВ»). Игроков «Локомотива» мы знаем, кто на каких позициях играет, от кого чего ожидать. Тренируемся, готовимся, — передает слова Черчесова корреспондент «Матч ТВ».
В сезоне‑2025/26 «Ахмат» под руководством Черчесова занял девятое место в РПЛ.
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат» смотрите в воскресенье с 16:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Черчесов — перед матчем с «Локомотивом»: «Понятно, что после ухода такого игрока, как Воробьев», у них будут перестановки»
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