Самый молодой арбитр РПЛ поделился мыслями о профессии

«Судейство — непростая профессия, поэтому без сильной психологии здесь никак» — самый молодой арбитр РПЛ Заика
Российский арбитр Матвей Заика рассказал, как прошли сборы и подготовка к сезону.
24‑летний Заика получил назначение на матч первого тура 1‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов». Он станет самым молодым главным арбитром в высшем дивизионе отечественного футбола.
— Сначала воспринял спокойно: получил приглашение, порадовался и продолжил готовиться. У меня была еще неделя, поэтому старался сильно не думать об этом. А уже когда ехал на сборы и летел в самолете, появилось немного другое ощущение — приятное, но волнительное. Понимал, что сейчас встречусь с людьми такого же высокого статуса в нашей профессии.
Когда приехал на сбор, сначала была небольшая скованность, но после первого дня Милорад Мажич дал понять, что это обычный сбор: все обычные люди, которые просто выполняют свою работу.
— Назовите топ‑3 качества хорошего арбитра?
— На первое место я бы поставил профессионализм. Наверное, это понятие вообще объединяет очень многое: подготовку, дисциплину, пунктуальность и отношение к работе.
Второе — психологическая устойчивость. Судейство — непростая профессия, поэтому без сильной психологии здесь никак. И третье — любовь к профессии. Хотя, если честно, все три качества для меня одинаково важны, — приводит слова Заики пресс‑служба РФС.
Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов» смотрите в субботу с 13:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
«Судейство — непростая профессия, поэтому без сильной психологии здесь никак» — самый молодой арбитр РПЛ Заика
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