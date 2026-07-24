Самый молодой арбитр РПЛ поделился мыслями о профессии

Российский арбитр Матвей Заика рассказал, как прошли сборы и подготовка к сезону.

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24‑летний Заика получил назначение на матч первого тура 1‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов». Он станет самым молодым главным арбитром в высшем дивизионе отечественного футбола.

— Сначала воспринял спокойно: получил приглашение, порадовался и продолжил готовиться. У меня была еще неделя, поэтому старался сильно не думать об этом. А уже когда ехал на сборы и летел в самолете, появилось немного другое ощущение — приятное, но волнительное. Понимал, что сейчас встречусь с людьми такого же высокого статуса в нашей профессии.

Когда приехал на сбор, сначала была небольшая скованность, но после первого дня Милорад Мажич дал понять, что это обычный сбор: все обычные люди, которые просто выполняют свою работу.

— Назовите топ‑3 качества хорошего арбитра?

— На первое место я бы поставил профессионализм. Наверное, это понятие вообще объединяет очень многое: подготовку, дисциплину, пунктуальность и отношение к работе.

Второе — психологическая устойчивость. Судейство — непростая профессия, поэтому без сильной психологии здесь никак. И третье — любовь к профессии. Хотя, если честно, все три качества для меня одинаково важны, — приводит слова Заики пресс‑служба РФС.

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов» смотрите в субботу с 13:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.