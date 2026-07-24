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«Оренбург» объявил о переходе первого француза в истории клуба

Чемпионат.com

Состав «Оренбурга» пополнил французский защитник Максим Сивис. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В «Оренбург» перешел первый француза в истории клуба
© Global Look Press

«ФК «Оренбург» и бухарестское «Динамо» договорились о переходе правого защитника в наш клуб. Сивис — воспитанник французского «Анже». Выступал за «Кевийи», «Конкарно», «Ред Стар» и «Генгам». С 2024 года Максим представлял «Динамо» из Бухареста. В прошедшем сезоне Максим провел 36 игр, в которых дважды отличился голами и четырежды ассистировал партнёрам. Приветствуем первого француза в истории «Оренбурга»!» — написано в сообщении клуба.
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