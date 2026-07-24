Выяснилось, сколько «Комо» предложил «Челси» за защитника

«Комо» предложил «Челси» € 25+5 млн за защитника — Фабрицио Романо
«Комо» направил в «Челси» улучшенное предложение по защитнику Трево Чалобе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, итальянский клуб, который в сезоне-2026/2027 примет участие в Лиге чемпионов УЕФА, направил лондонцам запрос о трансфере игрока за € 25 млн.
Ещё € 5 млн прописаны в качестве легкодоступных бонусов. По данным источника, переговоры между клубами продолжаются. Сам Чалоба, по информации журналиста, заинтересован в переходе в команду Серии А.
В 47 матчах прошедшего клубного сезона Трево Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
Президент Аргентины Милей выложил пост на фоне критики сборной: «Мы яркие, нас невозможно не заметить, нам завидуют, мы хороши почти во всем. Извините, кто-то должен был это сказать»
Аршавин считает, что ЧМ в России был лучше, чем в США: «Все было для болельщиков. А в Америке все коммерциализировано, поблажек почти не было, как в обычное время происходило»
Арбитр полуфинала ЧМ Франция – Испания о словах Дешама по поводу его квалификации: «Никакие комментарии не заставят нас усомниться в том, что мы заслуживали работать на этом матче»