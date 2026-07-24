Выяснилось, сколько «Комо» предложил «Челси» за защитника

«Комо» направил в «Челси» улучшенное предложение по защитнику Трево Чалобе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, итальянский клуб, который в сезоне-2026/2027 примет участие в Лиге чемпионов УЕФА, направил лондонцам запрос о трансфере игрока за € 25 млн.

Ещё € 5 млн прописаны в качестве легкодоступных бонусов. По данным источника, переговоры между клубами продолжаются. Сам Чалоба, по информации журналиста, заинтересован в переходе в команду Серии А.

В 47 матчах прошедшего клубного сезона Трево Чалоба забил три гола. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.