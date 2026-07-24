Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о трансферной стратегии клуба.

По словам Нагорных, "Локомотив" избрал народную стратегию, хотя мог бы закупать иностранных футболистов.

- "Локомотив" представляет "РЖД" — самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в "Локомотиве" играли российские футболисты. Это в том числе философия "РЖД". "Локомотив" может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию, - цитирует Нагорных "Чемпионат".

В летнее трансферное окно московский "Локомотив" подписал на правах свободного агента центрального защитника Георгия Джикию, а также арендовал полузащитника Александра Коваленко у "Сочи". Команду покинули форвард Дмитрий Воробьев, перешедший в "Краснодар", нападающий Владислав Сарвели, ушедший в "Крылья Советов", и полузащитник Артем Тимофеев.

По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова стала бронзовым призером чемпионата России. В первом туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом".