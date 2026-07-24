Буффон отказался возвращаться в сборную Италии

Буффон отказался от предложения вернуться к работе в сборной Италии — СМИ
Чемпион мира по футболу Джанлуиджи Буффон отказался от предложения вернуться к работе в сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Буффон ранее занимал пост главы делегации сборной Италии и покинул его в апреле после поражения от Боснии и Герцеговины в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2026 года.
Буффон рассматривал предложение технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини, однако в итоге решил отказаться. Бывший голкипер считает, что сейчас не готов возвращаться к работе в итальянском футболе.
В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей. Голкипер дебютировал в национальной команде в стыковом матче за выход на чемпионат мира‑1998 против сборной России 29 октября 1997 года (1:1).
В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.
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