Назначен новый главный тренер сборной Бельгии

Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии
Нидерландский специалист Марк ван Боммел назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщил официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.
«Королевская футбольная ассоциация Бельгии рада объявить о назначении Марка ван Боммела (49) новым главным тренером «красных дьяволов» с 15 августа 2026 года. Марк ван Боммел подписал контракт, согласно которому он будет руководить национальной командой Бельгии до чемпионата Европы 2028 года. В качестве тренера Марк ван Боммел руководил «ПСВ Эйндховен», «Вольфсбургом» и «Антверпеном», где добился выдающихся успехов, приведя клуб к историческому «золотому» дублю на внутренней арене: победе в бельгийской Про-лиге и Кубке Бельгии в сезоне-2022/2023», — написано в сообщении.
Отмечается, что в новый тренерский штаб сборной Бельгии войдут Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд.
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