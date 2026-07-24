Вендел надеется попасть в сборную Бразилии

Полузащитник "Зенита" Вендел ответил, намерен ли он попасть в сборную Бразилии.

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По словам Вендела, он хочет сыграть за сборную Бразилии на следующем чемпионате мира.

- В Бразилии сейчас очень много великолепных полузащитников, которые выступают в ведущих европейских клубах. Есть Бруну Гимарайнс, Каземиро, Андре Сантос. Конкуренция невероятная. Не получилось сейчас — ничего страшного. Надеюсь, получится попасть к чемпионату мира 2030 года, - приводит слова Вендела "Известия".

Вендел выступает за петербургский "Зенит" с 2020 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 181 матч и записал на свой счет 23 забитых мяча и 39 результативных передач. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца июня 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Вендел выступал за сборную Бразилии до 23 лет - в составе команды он вышел на поле в 12 матчах и отметился одним забитым мячом. Ранее он был игроком португальского "Спортинга" и бразильского "Флуминенсе".