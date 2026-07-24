CAS проведёт слушание по делу о финале Кубка Африки — 2025 Сенегал — Марокко — Джейкобс
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушание по вопросу о том, кто станет обладателем Кубка африканских наций 2025 года. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X. По данным источника, рассмотрение дела состоится 8 октября между Федерацией футбола Сенегала, Конфедерацией африканского футбола (КАФ) и Королевской марокканской федерацией футбола
Апелляция направлена на отмену решения КАФ, согласно которому сборная Сенегала лишилась победы, а Кубок был присуждён Марокко. Стороны не согласились ускорить процедуру, поэтому она будет проходить в соответствии со стандартными сроками согласно процессуальным правилам КАФ. Слушание состоится за закрытыми дверями. После слушания коллегия КАФ начнет своё обсуждение.
Напомним, в компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота сенегальцев. В знак протеста игроки сборной Сенегала покинули поле и вернулись лишь после уговоров форварда Садио Мане. Марокканец Браим Диас пробил «паненкой» и не реализовал пенальти.
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