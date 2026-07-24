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"Чайка" снялась с Кубка России по футболу

ТАССиещё 3

Футбольный клуб "Чайка" (Песчанокопское, Ростовская область) отказался от участия в предстоящем розыгрыше Фонбет - Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

"Чайка" снялась с Кубка России
© ТАСС

Клуб направил в организацию уведомление о невозможности участвовать в турнире. В связи с этим победитель матча первого раунда "пути регионов" между махачкалинским "Анжи" и "Нефтяником" из Избербаша автоматически пройдет в третий раунд соревнования.

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Ранее ТАСС сообщал, что из-за финансовых проблем с Кубка России снялся "Иркутск".

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