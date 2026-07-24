"Чайка" снялась с Кубка России

Футбольный клуб "Чайка" (Песчанокопское, Ростовская область) отказался от участия в предстоящем розыгрыше Фонбет - Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Клуб направил в организацию уведомление о невозможности участвовать в турнире. В связи с этим победитель матча первого раунда "пути регионов" между махачкалинским "Анжи" и "Нефтяником" из Избербаша автоматически пройдет в третий раунд соревнования.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за финансовых проблем с Кубка России снялся "Иркутск".