Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов высоко оценил игру московского «Спартака», сравнив красно-белых со сборной Испании, которая стала победителем чемпионата мира — 2026. В финале турнира испанцы обыграли национальную команду Аргентины — 1:0.

– Раньше говорили, что «Спартак» играет сам, но и даёт играть сопернику. Сейчас осталась половина: «Спартак» показывает хороший футбол, но и научился разрушать игру соперника.

– Как?

– В штрафную «Спартака» тяжело попасть. Игра «Крыльев» во многом построена на вбеганиях в штрафную. В матчах со «Спартаком» мы делаем их, но утыкаемся в забор. Игроки «Спартака» не дают свободно принять мяч, поднять голову, даже без мяча бежать в штрафную. В чемпионате за неделю до «Спартака» мы играли с «Локомотивом». С «Локо» «Крылья» подали 12 угловых – мы были очень довольны. Со «Спартаком» мы не подали ни одного. Они не пускали нас к себе, как это делала с соперниками Испания на ЧМ-2026, — приводит слова Булатова Sports.ru.