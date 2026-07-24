Тренер «Крыльев Советов» сравнил «Спартак» со сборной Испании

Тренер «Крыльев Советов» Булатов сравнил «Спартак» со сборной Испании на ЧМ-2026
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов высоко оценил игру московского «Спартака», сравнив красно-белых со сборной Испании, которая стала победителем чемпионата мира — 2026. В финале турнира испанцы обыграли национальную команду Аргентины — 1:0.
– Раньше говорили, что «Спартак» играет сам, но и даёт играть сопернику. Сейчас осталась половина: «Спартак» показывает хороший футбол, но и научился разрушать игру соперника.
– Как?
– В штрафную «Спартака» тяжело попасть. Игра «Крыльев» во многом построена на вбеганиях в штрафную. В матчах со «Спартаком» мы делаем их, но утыкаемся в забор. Игроки «Спартака» не дают свободно принять мяч, поднять голову, даже без мяча бежать в штрафную. В чемпионате за неделю до «Спартака» мы играли с «Локомотивом». С «Локо» «Крылья» подали 12 угловых – мы были очень довольны. Со «Спартаком» мы не подали ни одного. Они не пускали нас к себе, как это делала с соперниками Испания на ЧМ-2026, — приводит слова Булатова Sports.ru.
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