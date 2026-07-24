Быстров оценил перспективы "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров поделился ожиданиями от выступления красно-белых в новом сезоне.

© Rusfootball

"Спартак" каждый год хочет навязать конкуренцию "Зениту".

Если такие же детские ошибки будут допускать, как в матче за Суперкубок, то ничего красно-белым не светит. Но ресурс для борьбы за чемпионство у них есть", - сказал Быстров.

Московский "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России, ведя в счете до 90+8-й минуты игры. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1, по пенальти красно-белын проиграли со счетом 2:4.

Завтра, 25 июля, в первом туре Российской Премьер-Лиги-2026/2027, "Спартак" примет на своём поле новичка лиги "Родину".