Дивеев назвал конкурентов "Зенита" в новом сезоне

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев ответил на вопрос, кто входит в топ-3 конкурентов петербуржцев в предстоящем сезоне.

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"Мы, мы и еще раз мы. Мы сами себе конкуренты, и все. Если будем настроены, будем выполнять то, что нам говорят и как надо действовать, думаю, нам не будет равных", - сказал Дивеев.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России "Зенит" занял первое место в турнирной таблице и завоевал чемпионский титул. В новом сезоне 2026/2027 петербургская команда стартовала с победы в Суперкубке страны.

Завтра, 25 июля, сине-бело-голубые сыграют в гостях с тольяттинским "Акроном" в матче 1-го тура РПЛ.