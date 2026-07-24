«Барселона» следит за защитником, близким к уходу из «Тоттенхэма»

«Барселона» следит за Ромеро, близким к уходу из «Тоттенхэма» – Sport.es
«Барселона» следит за ситуацией с центральным защитником «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро, желающим покинуть лондонский клуб. Аргентинец уйдёт из команды нынешним летом, если достигнет соглашения со «шпорами». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, «Тоттенхэм» оценивает Ромеро в € 50 млн – сумму, которая может стать проблемой для «Барселоны». Окружение защитника также ведёт переговоры с «Интером». Сам аргентинец готов вернуться в чемпионат Италии, где он играл до перехода в «Тоттенхэм».
В минувшем сезоне Ромеро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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