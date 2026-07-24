«Барселона» следит за защитником, близким к уходу из «Тоттенхэма»

«Барселона» следит за ситуацией с центральным защитником «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро, желающим покинуть лондонский клуб. Аргентинец уйдёт из команды нынешним летом, если достигнет соглашения со «шпорами». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Тоттенхэм» оценивает Ромеро в € 50 млн – сумму, которая может стать проблемой для «Барселоны». Окружение защитника также ведёт переговоры с «Интером». Сам аргентинец готов вернуться в чемпионат Италии, где он играл до перехода в «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Ромеро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.