Капитан «Локомотива» высказался перед игрой с «Ахматом»

Капитан «Локомотива» Митрюшкин высказался перед игрой с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ
Голкипер и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
— Что скажешь об «Ахмате»?
— Крепкая команда, которая усилилась, у которой есть задачи. С ними всегда тяжело играть. Все знают, что у них команда боевая. Будет тяжело. Настрой у нас хороший. Задача только одна — начать сезон уверенно и с побед.
— Насколько приятно начинать дома в первом матче?
— Конечно, это важно. Ждём вас на стадионе, красно-зелёные! Нам нужна ваша поддержка обязательно, — приводит слова Митрюшкина официальный сайт «Локомотива».
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