ЦСКА пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ с 2015 года
Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор забил ЦСКА на 35-й секунде в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Красно-синие пропустили свой самый быстрый гол в РПЛ с 2015 года, когда экс-форвард «Мордовии» Евгений Луценко поразил ворота московской команды на 30-й секунде. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов.
Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев было 51 очко в 30 турах. «Балтика» расположилась на шестой строчке в итоговой таблице сезона-2025/2026. У калининградской команды 46 очков.
США могут удержать до 30% от 50 млн долларов призовых Испании за победу на ЧМ-2026: «Это грабеж. Нам нужна более совершенная налоговая система»
Виейра может возглавить сборную Сенегала, Ренар тоже рассматривался. FSF надо урегулировать уход Тиава и получить одобрение Минспорта перед назначением нового тренера (Foot Mercato)
Де ла Фуэнте о золоте ЧМ: «Лучшая награда для сборной Испании – не Кубок мира, а счастье и радость людей»